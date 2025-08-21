Nirmata (NIR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00665368 $ 0,00665368 $ 0,00665368 24 sa Düşük $ 0,01111899 $ 0,01111899 $ 0,01111899 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00665368$ 0,00665368 $ 0,00665368 24 sa Yüksek $ 0,01111899$ 0,01111899 $ 0,01111899 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,59747$ 0,59747 $ 0,59747 En Düşük Fiyat $ 0,00500603$ 0,00500603 $ 0,00500603 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%25,81 Fiyat Değişimi (7 G) +%28,31 Fiyat Değişimi (7 G) +%28,31

Nirmata (NIR) canlı fiyatı $0,00999109. NIR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00665368 ve en yüksek $ 0,01111899 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NIR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,59747, en düşük fiyatı ise $ 0,00500603 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NIR son bir saatte -%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte +%25,81 ve son 7 günde +%28,31 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nirmata (NIR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz ---- --

Şu anki Nirmata piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NIR arzı 0,00 olup, toplam arzı . Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.