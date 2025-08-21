Nitro Network (NCASH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00000117 $ 0,00000117 $ 0,00000117 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00000117$ 0,00000117 $ 0,00000117 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00007447$ 0,00007447 $ 0,00007447 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,50 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%16,42 Fiyat Değişimi (7 G) +%18,47 Fiyat Değişimi (7 G) +%18,47

Nitro Network (NCASH) canlı fiyatı $0,00000116. NCASH, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00000117 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NCASH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007447, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NCASH son bir saatte +%0,50 değişim gösterdi, 24 saatte +%16,42 ve son 7 günde +%18,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nitro Network (NCASH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,26K$ 12,26K $ 12,26K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.618.283.383,95 10.618.283.383,95 10.618.283.383,95

Şu anki Nitro Network piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NCASH arzı 0,00 olup, toplam arzı 10618283383.95. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,26K.