NoahSwap (NOAH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,03849254 $ 0,03849254 $ 0,03849254 24 sa Düşük $ 0,03849896 $ 0,03849896 $ 0,03849896 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,03849254$ 0,03849254 $ 0,03849254 24 sa Yüksek $ 0,03849896$ 0,03849896 $ 0,03849896 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,918267$ 0,918267 $ 0,918267 En Düşük Fiyat $ 0,03848774$ 0,03848774 $ 0,03848774 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,01

NoahSwap (NOAH) canlı fiyatı $0,03849628. NOAH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03849254 ve en yüksek $ 0,03849896 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NOAH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,918267, en düşük fiyatı ise $ 0,03848774 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NOAH son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,00 ve son 7 günde +%0,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NoahSwap (NOAH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,57K$ 10,57K $ 10,57K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 274.572,0 274.572,0 274.572,0

Şu anki NoahSwap piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOAH arzı 0,00 olup, toplam arzı 274572.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,57K.