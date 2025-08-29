NOI Hakkında Daha Fazla Bilgi

NOI Token Fiyatı (NOI)

Listelenmedi

1 NOI / USD Canlı Fiyatı:

--
----
%0,001D
mexc
USD
NOI Token (NOI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-29 11:21:20 (UTC+8)

NOI Token (NOI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00104937
$ 0,00104937$ 0,00104937

$ 0,00002441
$ 0,00002441$ 0,00002441

--

--

%0,00

%0,00

NOI Token (NOI) canlı fiyatı $0,0000435. NOI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NOI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00104937, en düşük fiyatı ise $ 0,00002441 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NOI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NOI Token (NOI) Piyasa Bilgileri

$ 16,54K
$ 16,54K$ 16,54K

--
----

$ 16,54K
$ 16,54K$ 16,54K

380,12M
380,12M 380,12M

380.124.553,0
380.124.553,0 380.124.553,0

Şu anki NOI Token piyasa değeri $ 16,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOI arzı 380,12M olup, toplam arzı 380124553.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,54K.

NOI Token (NOI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, NOI Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NOI Token / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, NOI Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0000179691.
Son 90 gün içerisinde, NOI Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0009017522839840624.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0,0000000000%0,00
60 Gün$ -0,0000179691-%41,30
90 Gün$ -0,0009017522839840624-%95,39

NOI Token (NOI) Nedir?

We're launching the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center. It will provide comprehensive customer service and sales support. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers. Our platform combines innovation with a traditional approach to customer care. We will be the first classic crypto exchange to

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

NOI Token (NOI) Kaynağı

Resmi Websitesi

NOI Token Fiyat Tahmini (USD)

NOI Token (NOI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? NOI Token (NOI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak NOI Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

NOI Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NOI Varlığından Yerel Para Birimlerine

NOI Token (NOI) Token Ekonomisi

NOI Token (NOI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NOI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: NOI Token (NOI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü NOI Token (NOI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NOI fiyatı, 0,0000435 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NOI / USD güncel fiyatı nedir?
NOI / USD güncel fiyatı $ 0,0000435. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
NOI Token varlığının piyasa değeri nedir?
NOI piyasa değeri $ 16,54K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NOI arzı nedir?
Dolaşımdaki NOI arzı, 380,12M USD.
NOI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NOI, ATH fiyatı olan 0,00104937 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NOI fiyatı (ATL) nedir?
NOI, ATL fiyatı olan 0,00002441 USD değerine düştü.
NOI işlem hacmi nedir?
NOI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
NOI bu yıl daha da yükselir mi?
NOI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NOI fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.