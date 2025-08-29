NOI Token (NOI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00104937 En Düşük Fiyat $ 0,00002441 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

NOI Token (NOI) canlı fiyatı $0,0000435. NOI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NOI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00104937, en düşük fiyatı ise $ 0,00002441 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NOI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NOI Token (NOI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,54K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,54K Dolaşım Arzı 380,12M Toplam Arz 380.124.553,0

Şu anki NOI Token piyasa değeri $ 16,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOI arzı 380,12M olup, toplam arzı 380124553.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,54K.