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Nostradamus Fiyatı (NOSTRA)

Listelenmedi

Nostradamus (NOSTRA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0069142
$0,0069142$0,0069142
-%19,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Nostradamus (NOSTRA) Fiyatı

Nostradamus (NOSTRA), şu anda 0,0069142 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 69,14K USD piyasa değerine sahiptir. NOSTRA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nostradamus Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%19,29
Nostradamus 24 saatlik fiyat değişimi
10,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Nostradamus (NOSTRA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nostradamus / USD fiyat değişimi, $ -0,001653491514595082.
Son 30 gün içerisinde, Nostradamus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nostradamus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nostradamus / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,001653491514595082-%19,29
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Nostradamus (NOSTRA) Fiyat Analizi

En güncel Nostradamus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00597438
$ 0,00597438$ 0,00597438

$ 0,00990704
$ 0,00990704$ 0,00990704

$ 0,01347805
$ 0,01347805$ 0,01347805

+%1,93

-%19,29

--

Nostradamus (NOSTRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 69,14K
$ 69,14K$ 69,14K

--
----

10,00M
10,00M 10,00M

Nostradamus (NOSTRA) Nedir?

Nostradamus is a groundbreaking Web3 platform that transforms the art of prediction into a dynamic and rewarding experience. Drawing inspiration from the legendary seer Nostradamus, this platform bridges the gap between foresight and technology, offering users an engaging way to predict token prices and real-world events. By leveraging blockchain technology, Nostradamus ensures transparency, fairness, and a decentralized approach to prediction markets. The platform is designed to empower users with intuitive tools and gamified features that make forecasting accessible to everyone, from seasoned crypto enthusiasts to curious newcomers.

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Nostradamus (NOSTRA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Nostradamus (NOSTRA) Token Ekonomisi

Nostradamus (NOSTRA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NOSTRA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NOSTRA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NOSTRA / VND
181,947173
1 NOSTRA / AUD
A$0,010647868
1 NOSTRA / GBP
0,00518565
1 NOSTRA / EUR
0,005946212
1 NOSTRA / USD
$0,0069142
1 NOSTRA / MYR
RM0,029177924
1 NOSTRA / TRY
0,281200514
1 NOSTRA / JPY
¥1,0163874
1 NOSTRA / ARS
ARS$9,255901256
1 NOSTRA / RUB
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1 NOSTRA / INR
0,606237056
1 NOSTRA / IDR
Rp113,347522848
1 NOSTRA / KRW
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1 NOSTRA / PHP
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1 NOSTRA / EGP
￡E.0,334785564
1 NOSTRA / BRL
R$0,0380281
1 NOSTRA / CAD
C$0,009472454
1 NOSTRA / BDT
0,84318669
1 NOSTRA / NGN
10,57215751
1 NOSTRA / UAH
0,28832214
1 NOSTRA / VES
Bs0,8711892
1 NOSTRA / CLP
$6,6791172
1 NOSTRA / PKR
Rs1,958654576
1 NOSTRA / KZT
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1 NOSTRA / THB
฿0,223812654
1 NOSTRA / TWD
NT$0,207149432
1 NOSTRA / AED
د.إ0,025375114
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Fr0,00553136
1 NOSTRA / HKD
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