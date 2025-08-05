NovaDEX (NVX) Nedir?

Nova is a community driven concentrated liquidity DEX, built on the Solana blockchain. Its primary goal is to to facilitate lightning-fast trades.

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NovaDEX (NVX) Kaynağı Resmi Websitesi

NovaDEX (NVX) Token Ekonomisi

NovaDEX (NVX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NVX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!