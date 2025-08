NovaQ (NOVAQ) Nedir?

NovaQ emerges precisely at this tectonic intersection. It is not merely another AI toolkit; it is a post‑quantum integrity protocol disguised in the friendly form of a Telegram‑native suite. NovaQ weaves together three high‑impact capabilities—model attestation, prompt optimization, and adversarial stress‑testing—into a single, click‑away experience. Behind the conversational façade lies a layered security architecture that borrows ideas from trusted‑execution enclaves, Merkle‑tree audit logs, lattice‑inspired linguistic filters, and WebAssembly‑style sandboxing. The result is a portable “trust engine” that any AI team can invoke to prove their models are authentic, refine their language prompts for clarity and safety, and demonstrate their API’s resilience under quantum‑era threat models.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

NovaQ (NOVAQ) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

NovaQ (NOVAQ) Token Ekonomisi

NovaQ (NOVAQ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NOVAQ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!