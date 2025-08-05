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Novatti Australian Digital Dollar Fiyatı (AUDD)

Listelenmedi

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,639916
$0,639916$0,639916
+%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Fiyatı

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD), şu anda 0,639956 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 426,08K USD piyasa değerine sahiptir. AUDD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Novatti Australian Digital Dollar Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,37
Novatti Australian Digital Dollar 24 saatlik fiyat değişimi
665,84K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Novatti Australian Digital Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0,00233874.
Son 30 gün içerisinde, Novatti Australian Digital Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0,0026158841.
Son 60 gün içerisinde, Novatti Australian Digital Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0,0302948130.
Son 90 gün içerisinde, Novatti Australian Digital Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0,0075855967130929.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00233874+%0,37
30 Gün$ -0,0026158841-%0,40
60 Gün$ +0,0302948130+%4,73
90 Gün$ +0,0075855967130929+%1,20

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Fiyat Analizi

En güncel Novatti Australian Digital Dollar fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,633243
$ 0,633243$ 0,633243

$ 0,651985
$ 0,651985$ 0,651985

$ 2,16
$ 2,16$ 2,16

-%0,14

+%0,37

-%0,85

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 426,08K
$ 426,08K$ 426,08K

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665,84K
665,84K 665,84K

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Nedir?

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

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Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Token Ekonomisi

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AUDD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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AUDD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AUDD / VND
16.840,44214
1 AUDD / AUD
A$0,98553224
1 AUDD / GBP
0,479967
1 AUDD / EUR
0,55036216
1 AUDD / USD
$0,639956
1 AUDD / MYR
RM2,70701388
1 AUDD / TRY
26,0142114
1 AUDD / JPY
¥93,433576
1 AUDD / ARS
ARS$868,3242986
1 AUDD / RUB
51,08128792
1 AUDD / INR
56,23293372
1 AUDD / IDR
Rp10.491,08028864
1 AUDD / KRW
886,36465824
1 AUDD / PHP
36,7014766
1 AUDD / EGP
￡E.31,0058682
1 AUDD / BRL
R$3,52615756
1 AUDD / CAD
C$0,87673972
1 AUDD / BDT
77,93384168
1 AUDD / NGN
975,54252684
1 AUDD / UAH
26,69896432
1 AUDD / VES
Bs80,634456
1 AUDD / CLP
$618,197496
1 AUDD / PKR
Rs180,92836032
1 AUDD / KZT
345,5442422
1 AUDD / THB
฿20,71537572
1 AUDD / TWD
NT$19,12188528
1 AUDD / AED
د.إ2,34863852
1 AUDD / CHF
Fr0,5119648
1 AUDD / HKD
HK$5,0236546
1 AUDD / MAD
.د.م5,80440092
1 AUDD / MXN
$12,10156796
1 AUDD / PLN
2,36143764
1 AUDD / RON
лв2,80300728
1 AUDD / SEK
kr6,18197496
1 AUDD / BGN
лв1,08152564
1 AUDD / HUF
Ft220,66962792
1 AUDD / CZK
13,58626588
1 AUDD / KWD
د.ك0,19518658
1 AUDD / ILS
2,18224996