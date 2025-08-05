Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Nedir?

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) Token Ekonomisi

Novatti Australian Digital Dollar (AUDD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AUDD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!