Novem Gold Token (NNN) Nedir?

NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.

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Novem Gold Token (NNN) Kaynağı Resmi Websitesi

Novem Gold Token (NNN) Token Ekonomisi

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