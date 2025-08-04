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Novem Gold Token Fiyatı (NNN)

Listelenmedi

Novem Gold Token (NNN) Canlı Fiyat Grafiği

$133,48
$133,48$133,48
+%2,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Novem Gold Token (NNN) Fiyatı

Novem Gold Token (NNN), şu anda 133,48 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 28,78M USD piyasa değerine sahiptir. NNN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Novem Gold Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,00
Novem Gold Token 24 saatlik fiyat değişimi
215,58K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Novem Gold Token (NNN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Novem Gold Token / USD fiyat değişimi, $ +3,88.
Son 30 gün içerisinde, Novem Gold Token / USD fiyat değişimi, $ +3,7160565040.
Son 60 gün içerisinde, Novem Gold Token / USD fiyat değişimi, $ +2.152,9065283600.
Son 90 gün içerisinde, Novem Gold Token / USD fiyat değişimi, $ +12,48286380329396.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +3,88+%3,00
30 Gün$ +3,7160565040+%2,78
60 Gün$ +2.152,9065283600+%1.612,91
90 Gün$ +12,48286380329396+%10,32

Novem Gold Token (NNN) Fiyat Analizi

En güncel Novem Gold Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 129,24
$ 129,24$ 129,24

$ 134,69
$ 134,69$ 134,69

$ 669,65
$ 669,65$ 669,65

--

+%3,00

+%3,02

Novem Gold Token (NNN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 28,78M
$ 28,78M$ 28,78M

--
----

215,58K
215,58K 215,58K

Novem Gold Token (NNN) Nedir?

NNN NOVEM GOLD tokens Digitized "deed of ownership" of the NNN NOVEM GOLD bars. Securely stored in the latest Binance Smart Chain for direct computer-to-computer (peer-to-peer) transactions. NNN NOVEM GOLD tokens are "stable tokens" with an absolute value of a special class, which are 100% backed by physical gold. 1g gold = 1 NNN NOVEM GOLD token.

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Novem Gold Token (NNN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Novem Gold Token (NNN) Token Ekonomisi

Novem Gold Token (NNN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NNN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NNN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NNN / VND
3.512.526,2
1 NNN / AUD
A$205,5592
1 NNN / GBP
100,11
1 NNN / EUR
114,7928
1 NNN / USD
$133,48
1 NNN / MYR
RM564,6204
1 NNN / TRY
5.428,6316
1 NNN / JPY
¥19.621,56
1 NNN / ARS
ARS$182.100,09
1 NNN / RUB
10.645,03
1 NNN / INR
11.696,8524
1 NNN / IDR
Rp2.188.196,3712
1 NNN / KRW
184.618,8576
1 NNN / PHP
7.651,0736
1 NNN / EGP
￡E.6.463,1016
1 NNN / BRL
R$739,4792
1 NNN / CAD
C$182,8676
1 NNN / BDT
16.255,1944
1 NNN / NGN
203.475,5772
1 NNN / UAH
5.568,7856
1 NNN / VES
Bs16.418,04
1 NNN / CLP
$129.208,64
1 NNN / PKR
Rs37.833,5712
1 NNN / KZT
72.072,526
1 NNN / THB
฿4.326,0868
1 NNN / TWD
NT$3.984,378
1 NNN / AED
د.إ489,8716
1 NNN / CHF
Fr106,784
1 NNN / HKD
HK$1.046,4832
1 NNN / MAD
.د.م1.209,3288
1 NNN / MXN
$2.514,7632
1 NNN / PLN
492,5412
1 NNN / RON
лв584,6424
1 NNN / SEK
kr1.289,4168
1 NNN / BGN
лв225,5812
1 NNN / HUF
Ft45.947,8204
1 NNN / CZK
2.835,1152
1 NNN / KWD
د.ك40,7114
1 NNN / ILS
453,832