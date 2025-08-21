Nucleon (NUT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,589469 $ 0,589469 $ 0,589469 24 sa Düşük $ 0,664707 $ 0,664707 $ 0,664707 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,589469$ 0,589469 $ 0,589469 24 sa Yüksek $ 0,664707$ 0,664707 $ 0,664707 Tüm Zamanların En Yükseği $ 71,82$ 71,82 $ 71,82 En Düşük Fiyat $ 0,236409$ 0,236409 $ 0,236409 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,37 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,47 Fiyat Değişimi (7 G) -%13,47

Nucleon (NUT) canlı fiyatı $0,617264. NUT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,589469 ve en yüksek $ 0,664707 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NUT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 71,82, en düşük fiyatı ise $ 0,236409 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NUT son bir saatte -%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,37 ve son 7 günde -%13,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nucleon (NUT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,98K$ 5,98K $ 5,98K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 9.691,0 9.691,0 9.691,0

Şu anki Nucleon piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NUT arzı 0,00 olup, toplam arzı 9691.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,98K.