Nucleon Fiyatı (NUT)
Nucleon (NUT) canlı fiyatı $0,617264. NUT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,589469 ve en yüksek $ 0,664707 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NUT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 71,82, en düşük fiyatı ise $ 0,236409 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, NUT son bir saatte -%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,37 ve son 7 günde -%13,47 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Nucleon piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NUT arzı 0,00 olup, toplam arzı 9691.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,98K.
Gün içerisinde, Nucleon / USD fiyat değişimi, $ +0,02583132.
Son 30 gün içerisinde, Nucleon / USD fiyat değişimi, $ -0,0973231507.
Son 60 gün içerisinde, Nucleon / USD fiyat değişimi, $ +0,6022820768.
Son 90 gün içerisinde, Nucleon / USD fiyat değişimi, $ +0,22085734400545156.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,02583132
|+%4,37
|30 Gün
|$ -0,0973231507
|-%15,76
|60 Gün
|$ +0,6022820768
|+%97,57
|90 Gün
|$ +0,22085734400545156
|+%55,71
Nucleon is a liquid staking solution for Conflux PoS backed by industry-leading staking providers. Nucleon lets users stake their CFX- without locking assets or maintaining infrastructure. When staking with Nucleon, users receive xCFX tokens on a 1:1 basis representing their staked CFX. xCFX balances can be used like regular CFX to earn yields and lending rewards, and are updated on a daily basis to reflect your CFX staking rewards. Note that there are no lock-ups when staking with Nucleon, and have minimum deposits of 1 CFX to decrease DDoS risks. When using Nucleon, staking rewards will be compound in real-time, allowing for participation in the securing of Conflux without the associated risks and downside potential. NUT is Nucleon’s governance token, which can be staked to vote and boost staking interest rewards. NUT token allocations are defined by the project team, and will be tradeable on secondary markets. Our goal is to solve the problems associated with Conflux PoS staking - illiquidity, immovability and accessibility - making staked CFX liquid and allowing for participation with any amount of CFX to improve security of the Conflux network.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-20 18:39:00
|Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
|08-20 09:25:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
|08-20 02:24:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
|08-19 15:30:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın
|08-19 03:40:00
|Para Birimi Politikası
ABD SEC Birden Fazla Kripto ETF Başvurusu Hakkındaki Kararını Erteliyor
|08-18 17:40:00
|Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
