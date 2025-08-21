Nucleus AI (NUAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0984 $ 0,0984 $ 0,0984 24 sa Düşük $ 0,16741 $ 0,16741 $ 0,16741 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0984$ 0,0984 $ 0,0984 24 sa Yüksek $ 0,16741$ 0,16741 $ 0,16741 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,338132$ 0,338132 $ 0,338132 En Düşük Fiyat $ 0,073092$ 0,073092 $ 0,073092 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%58,40 Fiyat Değişimi (7 G) +%79,33 Fiyat Değişimi (7 G) +%79,33

Nucleus AI (NUAI) canlı fiyatı $0,16577. NUAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0984 ve en yüksek $ 0,16741 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NUAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,338132, en düşük fiyatı ise $ 0,073092 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NUAI son bir saatte -%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte +%58,40 ve son 7 günde +%79,33 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nucleus AI (NUAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 165,77K$ 165,77K $ 165,77K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Nucleus AI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NUAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 165,77K.