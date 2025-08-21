NuCypher (NU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,051773 $ 0,051773 $ 0,051773 24 sa Düşük $ 0,053907 $ 0,053907 $ 0,053907 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,051773$ 0,051773 $ 0,051773 24 sa Yüksek $ 0,053907$ 0,053907 $ 0,053907 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,61$ 2,61 $ 2,61 En Düşük Fiyat $ 0,01610325$ 0,01610325 $ 0,01610325 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,26 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,16 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,99 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,99

NuCypher (NU) canlı fiyatı $0,052657. NU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,051773 ve en yüksek $ 0,053907 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,61, en düşük fiyatı ise $ 0,01610325 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NU son bir saatte -%0,26 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,16 ve son 7 günde -%8,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NuCypher (NU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 204,63M$ 204,63M $ 204,63M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 3.885.390.081,748248 3.885.390.081,748248 3.885.390.081,748248

Şu anki NuCypher piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NU arzı 0,00 olup, toplam arzı 3885390081.748248. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 204,63M.