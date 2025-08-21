Nugget Trap Gold Token (NGTG$$) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,22$ 1,22 $ 1,22 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) +%99,92 Fiyat Değişimi (7 G) +%99,92

Nugget Trap Gold Token (NGTG$$) canlı fiyatı --. NGTG$$, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NGTG$$ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,22, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NGTG$$ son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,00 ve son 7 günde +%99,92 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nugget Trap Gold Token (NGTG$$) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 499,96K$ 499,96K $ 499,96K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki Nugget Trap Gold Token piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NGTG$$ arzı 0,00 olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 499,96K.