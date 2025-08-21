Numa (NUMA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,749381 $ 0,749381 $ 0,749381 24 sa Düşük $ 0,790594 $ 0,790594 $ 0,790594 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,749381$ 0,749381 $ 0,749381 24 sa Yüksek $ 0,790594$ 0,790594 $ 0,790594 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,835112$ 0,835112 $ 0,835112 En Düşük Fiyat $ 0,13199$ 0,13199 $ 0,13199 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,03 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,35 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,35

Numa (NUMA) canlı fiyatı $0,75336. NUMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,749381 ve en yüksek $ 0,790594 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NUMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,835112, en düşük fiyatı ise $ 0,13199 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NUMA son bir saatte -%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,03 ve son 7 günde -%6,35 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Numa (NUMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,32M$ 2,32M $ 2,32M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 3.077.329,0 3.077.329,0 3.077.329,0

Şu anki Numa piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NUMA arzı 0,00 olup, toplam arzı 3077329.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,32M.