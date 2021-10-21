Nuna (NUNA) Nedir?

NUNA PROJECT ART is a collective of artists and creators. The NUNA token was launched on 21/10/2021 on Stellar blockchain and in 3 days all the public sale supply went sold out. NUNA team is based in Estonia. Art and culture are part of our life and characterise the society in which we live. NUNA is an artistic initiative that aims to support artistic creation, dissemination and research. Our goal is to facilitate the access of the artistic community to the science and the new technologies. NUNA promotes team work between artists from different disciplines, operating in channels such as NFTs platforms, social, residences, workshops.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Nuna (NUNA) Kaynağı Resmi Websitesi

Nuna (NUNA) Token Ekonomisi

Nuna (NUNA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NUNA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!