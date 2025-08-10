NuroX Fiyatı (NUROX)
NuroX (NUROX), şu anda 1,49 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. NUROX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki NUROX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NUROX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, NuroX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NuroX / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, NuroX / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 90 gün içerisinde, NuroX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0,0000000000
|%0,00
|60 Gün
|$ 0,0000000000
|%0,00
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel NuroX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
%0,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NuroX is a decentralized high-performance cloud computing project that integrates idle GPU resources around the world to provide low-cost, highly flexible computing services for AI, machine learning, blockchain, and real-time games. Its core includes a distributed GPU resource pool, decentralized architecture, and optimized algorithms to ensure security and low latency. The ecological token NUROX is used for payment, staking, and governance, with a total supply of 1 billion. The project plans to expand to industries such as autonomous driving and healthcare, and promises to achieve a carbon-neutral architecture by 2025.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
NuroX (NUROX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NUROX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 NUROX / VND
₫39.209,35
|1 NUROX / AUD
A$2,2797
|1 NUROX / GBP
￡1,1026
|1 NUROX / EUR
€1,2665
|1 NUROX / USD
$1,49
|1 NUROX / MYR
RM6,3176
|1 NUROX / TRY
₺60,7771
|1 NUROX / JPY
¥219,03
|1 NUROX / ARS
ARS$1.973,505
|1 NUROX / RUB
₽118,7977
|1 NUROX / INR
₹130,7028
|1 NUROX / IDR
Rp24.032,2547
|1 NUROX / KRW
₩2.069,4312
|1 NUROX / PHP
₱84,5575
|1 NUROX / EGP
￡E.71,7733
|1 NUROX / BRL
R$8,0907
|1 NUROX / CAD
C$2,0413
|1 NUROX / BDT
৳180,7966
|1 NUROX / NGN
₦2.281,7711
|1 NUROX / UAH
₴61,5519
|1 NUROX / VES
Bs190,72
|1 NUROX / CLP
$1.443,81
|1 NUROX / PKR
Rs422,2064
|1 NUROX / KZT
₸804,0934
|1 NUROX / THB
฿47,7843
|1 NUROX / TWD
NT$44,551
|1 NUROX / AED
د.إ5,4683
|1 NUROX / CHF
Fr1,192
|1 NUROX / HKD
HK$11,6816
|1 NUROX / MAD
.د.م13,4696
|1 NUROX / MXN
$27,6693
|1 NUROX / PLN
zł5,4236
|1 NUROX / RON
лв6,4815
|1 NUROX / SEK
kr14,2593
|1 NUROX / BGN
лв2,4883
|1 NUROX / HUF
Ft505,5868
|1 NUROX / CZK
Kč31,2602
|1 NUROX / KWD
د.ك0,45147
|1 NUROX / ILS
₪5,1107