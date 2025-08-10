NuroX (NUROX) Nedir?

NuroX is a decentralized high-performance cloud computing project that integrates idle GPU resources around the world to provide low-cost, highly flexible computing services for AI, machine learning, blockchain, and real-time games. Its core includes a distributed GPU resource pool, decentralized architecture, and optimized algorithms to ensure security and low latency. The ecological token NUROX is used for payment, staking, and governance, with a total supply of 1 billion. The project plans to expand to industries such as autonomous driving and healthcare, and promises to achieve a carbon-neutral architecture by 2025.

