$NUT Hakkında Daha Fazla Bilgi

$NUT Fiyat Bilgileri

$NUT Resmi Websitesi

$NUT Token Ekonomisi

$NUT Fiyat Tahmini

Nut Logosu

Nut Fiyatı ($NUT)

Listelenmedi

Nut ($NUT) Canlı Fiyat Grafiği

$1,89$1,89
+%1,001D
USD

Bugünkü Nut ($NUT) Fiyatı

Nut ($NUT), şu anda 1,89 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. $NUT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nut Ana Piyasa Performansı:

24 saatlik işlem hacmi
+%1,06
Nut 24 saatlik fiyat değişimi
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki $NUT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, $NUT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Nut ($NUT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nut / USD fiyat değişimi, $ +0,01992872.
Son 30 gün içerisinde, Nut / USD fiyat değişimi, $ -0,0832529880.
Son 60 gün içerisinde, Nut / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nut / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01992872+%1,06
30 Gün$ -0,0832529880-%4,40
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Nut ($NUT) Fiyat Analizi

En güncel Nut fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

+%0,21

+%1,06

+%3,80

Nut ($NUT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

Nut ($NUT) Nedir?

$Nut isn’t just a token; it’s a vibe. Inspired by the poker term “nut hand” (the strongest hand you can hold), $Nut takes that unbeatable energy and injects it into the crypto market. It’s built on the Solana blockchain, making it fast, cheap, and scalable — basically the opposite of gas-fee hell. The Token, the meme, the movement, the vibe, the legend, THE NUT. A no brainer for degens who play to win. Here every HODLer is a legend, a nuthead. $Nut is the play that makes jeets cry and degens grin.

Nut ($NUT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Nut ($NUT) Token Ekonomisi

Nut ($NUT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $NUT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Nut ($NUT) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

