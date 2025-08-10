Nut ($NUT) Nedir?

$Nut isn’t just a token; it’s a vibe. Inspired by the poker term “nut hand” (the strongest hand you can hold), $Nut takes that unbeatable energy and injects it into the crypto market. It’s built on the Solana blockchain, making it fast, cheap, and scalable — basically the opposite of gas-fee hell. The Token, the meme, the movement, the vibe, the legend, THE NUT. A no brainer for degens who play to win. Here every HODLer is a legend, a nuthead. $Nut is the play that makes jeets cry and degens grin.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Nut ($NUT) Kaynağı Resmi Websitesi

Nut ($NUT) Token Ekonomisi

Nut ($NUT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $NUT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!