Nyx Cipher Fiyatı (NXCP)
Nyx Cipher (NXCP), şu anda 0,00398207 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. NXCP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki NXCP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NXCP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Nyx Cipher / USD fiyat değişimi, $ -0,000226122745099179.
Son 30 gün içerisinde, Nyx Cipher / USD fiyat değişimi, $ +0,0004558705.
Son 60 gün içerisinde, Nyx Cipher / USD fiyat değişimi, $ +0,0004527426.
Son 90 gün içerisinde, Nyx Cipher / USD fiyat değişimi, $ -0,001656799076637789.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000226122745099179
|-%5,37
|30 Gün
|$ +0,0004558705
|+%11,45
|60 Gün
|$ +0,0004527426
|+%11,37
|90 Gün
|$ -0,001656799076637789
|-%29,38
En güncel Nyx Cipher fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,00
-%5,37
+%44,10
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nyx Cipher The Most Unique Crypto Research Platform Decode the crypto world in seconds. Our tool transforms social media noise into precise insights. Cut research time 90%, amplify productivity by 10x. Power smarter investment decisions. Nyx Cipher mostly collects information, verifies it and processed it. In later stages it will be able to act based on this data and for example do trading on its own. We cover the most crucial parts of the crypto space, collect all information and display it within one page. No more opening 200 tabs, joining 50 telegram groups and scrolling through thousands of buybot spam notifications. We track everything, filter out all the trash and provide you the data in the most compressed way possible.
Nyx Cipher (NXCP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NXCP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
