O3 (O3) Nedir?

O3 Layer is a modular Layer 3 blockchain built on Bitcoin, designed to improve scalability, efficiency, and interoperability. By combining Arbitrum Orbit for execution, Avail for data availability, and Layeredge for verification, it enables fast, secure, and cost-effective transactions. With zk-proof technology and support for Real-World Assets (RWA) and dApps, O3 Layer unlocks Bitcoin's potential beyond digital gold, proving transactions on Bitcoin Layer 1. Focused on decentralization, it prioritizes community-driven development, offering a robust, scalable solution for the blockchain ecosystem.

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O3 (O3) Token Ekonomisi

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