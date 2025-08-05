OATH (OATH) Nedir?

The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

OATH (OATH) Kaynağı Resmi Websitesi

OATH (OATH) Token Ekonomisi

OATH (OATH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OATH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!