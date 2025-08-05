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OATH Fiyatı (OATH)

Listelenmedi

OATH (OATH) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00071644
$0.00071644$0.00071644
+3.40%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü OATH (OATH) Fiyatı

OATH (OATH), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 122.82K USD piyasa değerine sahiptir. OATH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

OATH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+3.59%
OATH 24 saatlik fiyat değişimi
171.42M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında OATH (OATH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, OATH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, OATH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OATH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OATH / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+3.59%
30 Gün$ 0+14.37%
60 Gün$ 0-15.95%
90 Gün$ 0--

OATH (OATH) Fiyat Analizi

En güncel OATH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.664838
$ 0.664838$ 0.664838

-1.40%

+3.59%

+1.65%

OATH (OATH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 122.82K
$ 122.82K$ 122.82K

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171.42M
171.42M 171.42M

OATH (OATH) Nedir?

The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible.

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OATH (OATH) Kaynağı

Resmi Websitesi

OATH (OATH) Token Ekonomisi

OATH (OATH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OATH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

OATH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OATH / VND
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1 OATH / AUD
A$--
1 OATH / GBP
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1 OATH / EUR
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1 OATH / USD
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1 OATH / MYR
RM--
1 OATH / TRY
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1 OATH / JPY
¥--
1 OATH / ARS
ARS$--
1 OATH / RUB
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1 OATH / INR
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1 OATH / IDR
Rp--
1 OATH / KRW
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1 OATH / PHP
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1 OATH / EGP
￡E.--
1 OATH / BRL
R$--
1 OATH / CAD
C$--
1 OATH / BDT
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1 OATH / NGN
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1 OATH / UAH
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1 OATH / VES
Bs--
1 OATH / CLP
$--
1 OATH / PKR
Rs--
1 OATH / KZT
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1 OATH / THB
฿--
1 OATH / TWD
NT$--
1 OATH / AED
د.إ--
1 OATH / CHF
Fr--
1 OATH / HKD
HK$--
1 OATH / MAD
.د.م--
1 OATH / MXN
$--
1 OATH / PLN
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1 OATH / RON
лв--
1 OATH / SEK
kr--
1 OATH / BGN
лв--
1 OATH / HUF
Ft--
1 OATH / CZK
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1 OATH / KWD
د.ك--
1 OATH / ILS
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