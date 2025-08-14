OKT Hakkında Daha Fazla Bilgi

OKT Chain (OKT) Canlı Fiyat Grafiği

$10,1
$10,1$10,1
+%107,001D
USD

Bugünkü OKT Chain (OKT) Fiyatı

OKT Chain (OKT), şu anda 10,1 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 180,29M USD piyasa değerine sahiptir. OKT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

OKT Chain Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%107,06
OKT Chain 24 saatlik fiyat değişimi
17,85M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki OKT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, OKT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında OKT Chain (OKT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, OKT Chain / USD fiyat değişimi, $ +5,22.
Son 30 gün içerisinde, OKT Chain / USD fiyat değişimi, $ +11,5836294000.
Son 60 gün içerisinde, OKT Chain / USD fiyat değişimi, $ +10,2110050600.
Son 90 gün içerisinde, OKT Chain / USD fiyat değişimi, $ +4,190225550468112.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +5,22+%107,06
30 Gün$ +11,5836294000+%114,69
60 Gün$ +10,2110050600+%101,10
90 Gün$ +4,190225550468112+%70,90

OKT Chain (OKT) Fiyat Analizi

En güncel OKT Chain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4,87
$ 4,87$ 4,87

$ 10,29
$ 10,29$ 10,29

$ 250,53
$ 250,53$ 250,53

+%0,00

+%107,06

+%112,56

OKT Chain (OKT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 180,29M
$ 180,29M$ 180,29M

--
----

17,85M
17,85M 17,85M

OKT Chain (OKT) Nedir?

OKExChain is open-source, public blockchain technology developed by OKEx for building blockchain-based trading applications. It is designed to establish a safe and efficient decentralized-finance architecture that can be used to create a decentralized exchange, or DEX, that features community-based operations, transparent trading rules and allows the users to control their own assets.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

OKT Chain (OKT) Token Ekonomisi

OKT Chain (OKT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OKT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

