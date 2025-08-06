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OKX BETH Fiyatı (BETH)

Listelenmedi

OKX BETH (BETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.630,23
$3.630,23$3.630,23
-%0,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü OKX BETH (BETH) Fiyatı

OKX BETH (BETH), şu anda 3.630,23 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

OKX BETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,73
OKX BETH 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında OKX BETH (BETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, OKX BETH / USD fiyat değişimi, $ -26,868584441996.
Son 30 gün içerisinde, OKX BETH / USD fiyat değişimi, $ +1.478,1937167230.
Son 60 gün içerisinde, OKX BETH / USD fiyat değişimi, $ +1.668,8287107590.
Son 90 gün içerisinde, OKX BETH / USD fiyat değişimi, $ +1.666,7090829386627.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -26,868584441996-%0,73
30 Gün$ +1.478,1937167230+%40,72
60 Gün$ +1.668,8287107590+%45,97
90 Gün$ +1.666,7090829386627+%84,88

OKX BETH (BETH) Fiyat Analizi

En güncel OKX BETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.557,33
$ 3.557,33$ 3.557,33

$ 3.685,33
$ 3.685,33$ 3.685,33

$ 4.091,09
$ 4.091,09$ 4.091,09

+%0,27

-%0,73

-%4,80

OKX BETH (BETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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OKX BETH (BETH) Nedir?

What is BETH? BETH is a yield-bearing liquid staking token representing staked ETH at a 1:1 ratio on OKX. What can I use BETH for? BETH provides additional liquidity and access to additional earning opportunities while still earning BETH rewards, including: • BETH/USDT and BETH/ETH Spot trading • BETH as collateral for loan and trading • BETH as campaign entry to earn airdrop rewards

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OKX BETH (BETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

OKX BETH (BETH) Token Ekonomisi

OKX BETH (BETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BETH / VND
95.529.502,45
1 BETH / AUD
A$5.590,5542
1 BETH / GBP
2.722,6725
1 BETH / EUR
3.121,9978
1 BETH / USD
$3.630,23
1 BETH / MYR
RM15.319,5706
1 BETH / TRY
147.605,1518
1 BETH / JPY
¥533.643,81
1 BETH / ARS
ARS$4.859.716,2964
1 BETH / RUB
291.580,0736
1 BETH / INR
318.407,4733
1 BETH / IDR
Rp59.511.957,6912
1 BETH / KRW
5.048.996,4886
1 BETH / PHP
208.847,1319
1 BETH / EGP
￡E.175.812,0389
1 BETH / BRL
R$19.966,265
1 BETH / CAD
C$4.973,4151
1 BETH / BDT
442.706,5485
1 BETH / NGN
5.550.803,1815
1 BETH / UAH
151.380,591
1 BETH / VES
Bs457.408,98
1 BETH / CLP
$3.506.802,18
1 BETH / PKR
Rs1.028.371,5544
1 BETH / KZT
1.952.773,3216
1 BETH / THB
฿117.619,452
1 BETH / TWD
NT$108.689,0862
1 BETH / AED
د.إ13.322,9441
1 BETH / CHF
Fr2.904,184
1 BETH / HKD
HK$28.461,0032
1 BETH / MAD
.د.م33.035,093
1 BETH / MXN
$67.957,9056
1 BETH / PLN
13.395,5487
1 BETH / RON
лв15.900,4074
1 BETH / SEK
kr35.031,7195
1 BETH / BGN
лв6.098,7864
1 BETH / HUF
Ft1.248.327,1901
1 BETH / CZK
76.960,876
1 BETH / KWD
د.ك1.107,22015
1 BETH / ILS
12.524,2935