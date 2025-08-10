OLEA Hakkında Daha Fazla Bilgi

Olea Token Logosu

Olea Token Fiyatı (OLEA)

Listelenmedi

Olea Token (OLEA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00048884
$0,00048884$0,00048884
%0,001D
mexc
USD

Bugünkü Olea Token (OLEA) Fiyatı

Olea Token (OLEA), şu anda 0,00048884 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir.

Olea Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Olea Token 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki OLEA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın.

USD Bazında Olea Token (OLEA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Olea Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Olea Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0001489045.
Son 60 gün içerisinde, Olea Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0002077901.
Son 90 gün içerisinde, Olea Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0001211749274043371.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0001489045-%30,46
60 Gün$ -0,0002077901-%42,50
90 Gün$ -0,0001211749274043371-%19,86

Olea Token (OLEA) Fiyat Analizi

En güncel Olea Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 49,37
$ 49,37$ 49,37

--

--

+%0,00

Olea Token (OLEA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Olea Token (OLEA) Nedir?

OLEA was first issued in July 2022, and the ideology of the Athena Returns NFT project [Let's regain ourselves and become an olive tree that helps the world] is realized and the roadmap is implemented, the connection between the NFT and the real world, the operation of ECOSYSTEM, and the An NFT governance token issued for maintenance.

Olea Token (OLEA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Olea Token (OLEA) Token Ekonomisi

Olea Token (OLEA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OLEA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

OLEA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OLEA / VND
12,8638246
1 OLEA / AUD
A$0,0007479252
1 OLEA / GBP
0,0003617416
1 OLEA / EUR
0,000415514
1 OLEA / USD
$0,00048884
1 OLEA / MYR
RM0,0020726816
1 OLEA / TRY
0,0199397836
1 OLEA / JPY
¥0,07185948
1 OLEA / ARS
ARS$0,64746858
1 OLEA / RUB
0,0389752132
1 OLEA / INR
0,0428810448
1 OLEA / IDR
Rp7,8845150252
1 OLEA / KRW
0,6789400992
1 OLEA / PHP
0,02774167
1 OLEA / EGP
￡E.0,0235474228
1 OLEA / BRL
R$0,0026544012
1 OLEA / CAD
C$0,0006697108
1 OLEA / BDT
0,0593158456
1 OLEA / NGN
0,7486046876
1 OLEA / UAH
0,0201939804
1 OLEA / VES
Bs0,06257152
1 OLEA / CLP
$0,47368596
1 OLEA / PKR
Rs0,1385177024
1 OLEA / KZT
0,2638073944
1 OLEA / THB
฿0,0156770988
1 OLEA / TWD
NT$0,014616316
1 OLEA / AED
د.إ0,0017940428
1 OLEA / CHF
Fr0,000391072
1 OLEA / HKD
HK$0,0038325056
1 OLEA / MAD
.د.م0,0044191136
1 OLEA / MXN
$0,0090777588
1 OLEA / PLN
0,0017793776
1 OLEA / RON
лв0,002126454
1 OLEA / SEK
kr0,0046781988
1 OLEA / BGN
лв0,0008163628
1 OLEA / HUF
Ft0,1658731888
1 OLEA / CZK
0,0102558632
1 OLEA / KWD
د.ك0,00014811852
1 OLEA / ILS
0,0016767212