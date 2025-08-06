OnTact (ONTACT) Nedir?

ttogttog is a Social Networking Business Card Platform that combines digital name cards and social networking. ttogttog is a Biz to Earn (B2E) platform that combines an incentive-based token ecosystem with a business platform to encourage active participation and contribution from users. OnTact is the governance token of the ttogttog platform.

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OnTact (ONTACT) Kaynağı Resmi Websitesi

OnTact (ONTACT) Token Ekonomisi

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