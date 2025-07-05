ONyc Fiyatı (ONYC)
ONyc (ONYC), şu anda 1,007 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ONYC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, ONyc / USD fiyat değişimi, $ -0,000251595461291.
Son 30 gün içerisinde, ONyc / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ONyc / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ONyc / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000251595461291
|-%0,02
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach. The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve. Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.
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|1 ONYC / VND
₫26.499,205
|1 ONYC / AUD
A$1,53064
|1 ONYC / GBP
￡0,73511
|1 ONYC / EUR
€0,84588
|1 ONYC / USD
$1,007
|1 ONYC / MYR
RM4,24954
|1 ONYC / TRY
₺40,10881
|1 ONYC / JPY
¥145,008
|1 ONYC / RUB
₽79,1502
|1 ONYC / INR
₹86,21934
|1 ONYC / IDR
Rp16.241,93321
|1 ONYC / KRW
₩1.371,92673
|1 ONYC / PHP
₱56,90557
|1 ONYC / EGP
￡E.49,59475
|1 ONYC / BRL
R$5,45794
|1 ONYC / CAD
C$1,36952
|1 ONYC / BDT
৳123,48841
|1 ONYC / NGN
₦1.539,75335
|1 ONYC / UAH
₴41,98183
|1 ONYC / VES
Bs109,763
|1 ONYC / CLP
$936,51
|1 ONYC / PKR
Rs285,74632
|1 ONYC / KZT
₸522,84447
|1 ONYC / THB
฿32,51603
|1 ONYC / TWD
NT$29,12244
|1 ONYC / AED
د.إ3,69569
|1 ONYC / CHF
Fr0,79553
|1 ONYC / HKD
HK$7,89488
|1 ONYC / MAD
.د.م9,03279
|1 ONYC / MXN
$18,76041
|1 ONYC / PLN
zł3,6252
|1 ONYC / RON
лв4,32003
|1 ONYC / SEK
kr9,62692
|1 ONYC / BGN
лв1,67162
|1 ONYC / HUF
Ft341,23202
|1 ONYC / CZK
Kč21,06644
|1 ONYC / KWD
د.ك0,307135
|1 ONYC / ILS
₪3,36338