ONYX Fiyatı (ONYX)
ONYX (ONYX), şu anda 3,72 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ONYX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, ONYX / USD fiyat değişimi, $ -0,226659501832249.
Son 30 gün içerisinde, ONYX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ONYX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ONYX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,226659501832249
|-%5,74
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ONYX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,74
-%5,74
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$ONYX is the the token of Kamigotchi, a fully onchain idle MMORPG inspired by Runescape, Neopets, and Maplestory. $ONYX is a bToken powered by Baseline Markets, with each token backed by an underlying reserve of $ETH, which creates a max drawdown price known as the BLV. Kamigotchi World itself revolves around the Kamigotchi, procedurally generated NFT-pets which live onchain. Each Kamigotchi has their own unique traits, stats, identity, and progression. Kamigotchi harvest MUSU, an in-game currency, and gain XP and level up in the process! $ONYX is currently used for rerolling Kamigotchi back to the gacha pool, for resurrecting Kamigotchi, and soon for renaming and respeccing Kamigotchi. A bridge will be added to allow $ONYX to exist as an item ingame, which will be exchangeable with other players for MUSU. More utility will be added as the project continues.
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|1 ONYX / VND
₫97.891,8
|1 ONYX / AUD
A$5,6544
|1 ONYX / GBP
￡2,7156
|1 ONYX / EUR
€3,1248
|1 ONYX / USD
$3,72
|1 ONYX / MYR
RM15,6984
|1 ONYX / TRY
₺148,1304
|1 ONYX / JPY
¥535,68
|1 ONYX / RUB
₽293,508
|1 ONYX / INR
₹317,6508
|1 ONYX / IDR
Rp59.999,9916
|1 ONYX / KRW
₩5.068,0908
|1 ONYX / PHP
₱210,2172
|1 ONYX / EGP
￡E.183,6192
|1 ONYX / BRL
R$20,1252
|1 ONYX / CAD
C$5,022
|1 ONYX / BDT
৳456,8532
|1 ONYX / NGN
₦5.696,7708
|1 ONYX / UAH
₴155,496
|1 ONYX / VES
Bs405,48
|1 ONYX / CLP
$3.452,16
|1 ONYX / PKR
Rs1.056,8148
|1 ONYX / KZT
₸1.935,4788
|1 ONYX / THB
฿120,3048
|1 ONYX / TWD
NT$107,694
|1 ONYX / AED
د.إ13,6524
|1 ONYX / CHF
Fr2,9388
|1 ONYX / HKD
HK$29,1648
|1 ONYX / MAD
.د.م33,4056
|1 ONYX / MXN
$69,3036
|1 ONYX / PLN
zł13,392
|1 ONYX / RON
лв15,9588
|1 ONYX / SEK
kr35,526
|1 ONYX / BGN
лв6,1752
|1 ONYX / HUF
Ft1.258,4388
|1 ONYX / CZK
Kč77,8224
|1 ONYX / KWD
د.ك1,1346
|1 ONYX / ILS
₪12,4248