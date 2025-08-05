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Open Dollar Fiyatı (OD)

Listelenmedi

Open Dollar (OD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,11
$1,11$1,11
+%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Open Dollar (OD) Fiyatı

Open Dollar (OD), şu anda 1,11 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 29,86K USD piyasa değerine sahiptir. OD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Open Dollar Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,82
Open Dollar 24 saatlik fiyat değişimi
26,99K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Open Dollar (OD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Open Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0,0090312.
Son 30 gün içerisinde, Open Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0,1551105120.
Son 60 gün içerisinde, Open Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0,0742040550.
Son 90 gün içerisinde, Open Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0,0926811943611269.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0090312+%0,82
30 Gün$ -0,1551105120-%13,97
60 Gün$ -0,0742040550-%6,68
90 Gün$ -0,0926811943611269-%7,70

Open Dollar (OD) Fiyat Analizi

En güncel Open Dollar fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,09
$ 1,09$ 1,09

$ 1,11
$ 1,11$ 1,11

$ 1,48
$ 1,48$ 1,48

+%0,31

+%0,82

-%2,02

Open Dollar (OD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 29,86K
$ 29,86K$ 29,86K

--
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26,99K
26,99K 26,99K

Open Dollar (OD) Nedir?

Open Dollar is a stablecoin protocol backed by LST and Arbitrum-native tokens with tradable vaults.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Open Dollar (OD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Open Dollar (OD) Token Ekonomisi

Open Dollar (OD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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OD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OD / VND
29.209,65
1 OD / AUD
A$1,7094
1 OD / GBP
0,8325
1 OD / EUR
0,9546
1 OD / USD
$1,11
1 OD / MYR
RM4,6953
1 OD / TRY
45,1437
1 OD / JPY
¥163,17
1 OD / ARS
ARS$1.506,1035
1 OD / RUB
88,5891
1 OD / INR
97,5246
1 OD / IDR
Rp18.196,7184
1 OD / KRW
1.537,3944
1 OD / PHP
63,603
1 OD / EGP
￡E.53,7684
1 OD / BRL
R$6,0939
1 OD / CAD
C$1,5207
1 OD / BDT
135,1758
1 OD / NGN
1.689,4977
1 OD / UAH
46,3092
1 OD / VES
Bs139,86
1 OD / CLP
$1.072,26
1 OD / PKR
Rs314,2632
1 OD / KZT
599,3445
1 OD / THB
฿35,9418
1 OD / TWD
NT$33,1779
1 OD / AED
د.إ4,0737
1 OD / CHF
Fr0,888
1 OD / HKD
HK$8,7024
1 OD / MAD
.د.م10,0566
1 OD / MXN
$20,979
1 OD / PLN
4,0959
1 OD / RON
лв4,8618
1 OD / SEK
kr10,7226
1 OD / BGN
лв1,8759
1 OD / HUF
Ft382,8834
1 OD / CZK
23,5764
1 OD / KWD
د.ك0,33855
1 OD / ILS
3,7851