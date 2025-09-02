OPEN Hakkında Daha Fazla Bilgi

Open Stablecoin Index Logosu

Open Stablecoin Index Fiyatı (OPEN)

Listelenmedi

1 OPEN / USD Canlı Fiyatı:

$1,55
$1,55$1,55
-%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Open Stablecoin Index (OPEN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:33:40 (UTC+8)

Open Stablecoin Index (OPEN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,55
$ 1,55$ 1,55
24 sa Düşük
$ 1,57
$ 1,57$ 1,57
24 sa Yüksek

$ 1,55
$ 1,55$ 1,55

$ 1,57
$ 1,57$ 1,57

$ 1,97
$ 1,97$ 1,97

$ 1,07
$ 1,07$ 1,07

--

-%1,01

-%5,95

-%5,95

Open Stablecoin Index (OPEN) canlı fiyatı $1,55. OPEN, son 24 saat içinde en düşük $ 1,55 ve en yüksek $ 1,57 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OPEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,97, en düşük fiyatı ise $ 1,07 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OPEN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,01 ve son 7 günde -%5,95 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Open Stablecoin Index (OPEN) Piyasa Bilgileri

$ 873,21K
$ 873,21K$ 873,21K

--
----

$ 873,21K
$ 873,21K$ 873,21K

563,05K
563,05K 563,05K

563.051,4624933747
563.051,4624933747 563.051,4624933747

Şu anki Open Stablecoin Index piyasa değeri $ 873,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OPEN arzı 563,05K olup, toplam arzı 563051.4624933747. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 873,21K.

Open Stablecoin Index (OPEN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Open Stablecoin Index / USD fiyat değişimi, $ -0,015875339175549.
Son 30 gün içerisinde, Open Stablecoin Index / USD fiyat değişimi, $ +0,1454502950.
Son 60 gün içerisinde, Open Stablecoin Index / USD fiyat değişimi, $ +0,2345334450.
Son 90 gün içerisinde, Open Stablecoin Index / USD fiyat değişimi, $ +0,1243281620608798.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,015875339175549-%1,01
30 Gün$ +0,1454502950+%9,38
60 Gün$ +0,2345334450+%15,13
90 Gün$ +0,1243281620608798+%8,72

Open Stablecoin Index (OPEN) Nedir?

The Open Stablecoin Index ($OPEN) is an equal-weight index tracking leading stablecoin-networks advancing transparency, composability, and user-led governance. Included protocols are be evaluated on verifiable asset-backing, peg design, mint/redeem logic, safety mechanisms, yield-sharing, and decentralized control. Stablecoins have exploded, yet they only make up just ~1% of the $22T U.S. M2—and touch only 1.3% of Earth each month. The Open Stablecoin Index is here to track the frontier: part index, part knowledge graph, part coordination layer.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Open Stablecoin Index (OPEN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Open Stablecoin Index Fiyat Tahmini (USD)

Open Stablecoin Index (OPEN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Open Stablecoin Index (OPEN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Open Stablecoin Index için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Open Stablecoin Index fiyat tahminini hemen kontrol edin!

OPEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

Open Stablecoin Index (OPEN) Token Ekonomisi

Open Stablecoin Index (OPEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OPEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Open Stablecoin Index (OPEN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Open Stablecoin Index (OPEN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı OPEN fiyatı, 1,55 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
OPEN / USD güncel fiyatı nedir?
OPEN / USD güncel fiyatı $ 1,55. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Open Stablecoin Index varlığının piyasa değeri nedir?
OPEN piyasa değeri $ 873,21K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki OPEN arzı nedir?
Dolaşımdaki OPEN arzı, 563,05K USD.
OPEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
OPEN, ATH fiyatı olan 1,97 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük OPEN fiyatı (ATL) nedir?
OPEN, ATL fiyatı olan 1,07 USD değerine düştü.
OPEN işlem hacmi nedir?
OPEN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
OPEN bu yıl daha da yükselir mi?
OPEN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için OPEN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:33:40 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.