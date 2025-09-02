Open Stablecoin Index (OPEN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,55 $ 1,55 $ 1,55 24 sa Düşük $ 1,57 $ 1,57 $ 1,57 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,55$ 1,55 $ 1,55 24 sa Yüksek $ 1,57$ 1,57 $ 1,57 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,97$ 1,97 $ 1,97 En Düşük Fiyat $ 1,07$ 1,07 $ 1,07 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,95 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,95

Open Stablecoin Index (OPEN) canlı fiyatı $1,55. OPEN, son 24 saat içinde en düşük $ 1,55 ve en yüksek $ 1,57 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OPEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,97, en düşük fiyatı ise $ 1,07 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OPEN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,01 ve son 7 günde -%5,95 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Open Stablecoin Index (OPEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 873,21K$ 873,21K $ 873,21K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 873,21K$ 873,21K $ 873,21K Dolaşım Arzı 563,05K 563,05K 563,05K Toplam Arz 563.051,4624933747 563.051,4624933747 563.051,4624933747

Şu anki Open Stablecoin Index piyasa değeri $ 873,21K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OPEN arzı 563,05K olup, toplam arzı 563051.4624933747. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 873,21K.