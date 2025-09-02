OPEN Tony (OPEN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0001554 $ 0,0001554 $ 0,0001554 24 sa Düşük $ 0,00015794 $ 0,00015794 $ 0,00015794 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0001554$ 0,0001554 $ 0,0001554 24 sa Yüksek $ 0,00015794$ 0,00015794 $ 0,00015794 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00086458$ 0,00086458 $ 0,00086458 En Düşük Fiyat $ 0,00013416$ 0,00013416 $ 0,00013416 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,19 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,95 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,95

OPEN Tony (OPEN) canlı fiyatı $0,00015575. OPEN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0001554 ve en yüksek $ 0,00015794 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OPEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00086458, en düşük fiyatı ise $ 0,00013416 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OPEN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,19 ve son 7 günde -%0,95 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OPEN Tony (OPEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 778,73K$ 778,73K $ 778,73K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki OPEN Tony piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OPEN arzı 0,00 olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 778,73K.