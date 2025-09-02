OPEN Hakkında Daha Fazla Bilgi

OPEN Fiyat Bilgileri

OPEN Resmi Websitesi

OPEN Token Ekonomisi

OPEN Fiyat Tahmini

OPEN Tony Logosu

OPEN Tony Fiyatı (OPEN)

Listelenmedi

1 OPEN / USD Canlı Fiyatı:

$0,00015575
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
OPEN Tony (OPEN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:33:47 (UTC+8)

OPEN Tony (OPEN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0001554
24 sa Düşük
$ 0,00015794
24 sa Yüksek

$ 0,0001554
$ 0,00015794
$ 0,00086458
$ 0,00013416
--

+%0,19

-%0,95

-%0,95

OPEN Tony (OPEN) canlı fiyatı $0,00015575. OPEN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0001554 ve en yüksek $ 0,00015794 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OPEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00086458, en düşük fiyatı ise $ 0,00013416 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OPEN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%0,19 ve son 7 günde -%0,95 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OPEN Tony (OPEN) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 778,73K
$ 778,73K$ 778,73K

0,00
5.000.000.000,0
Şu anki OPEN Tony piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OPEN arzı 0,00 olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 778,73K.

OPEN Tony (OPEN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, OPEN Tony / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, OPEN Tony / USD fiyat değişimi, $ -0,0000221693.
Son 60 gün içerisinde, OPEN Tony / USD fiyat değişimi, $ +0,0000043387.
Son 90 gün içerisinde, OPEN Tony / USD fiyat değişimi, $ -0,00004881988274007406.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,19
30 Gün$ -0,0000221693-%14,23
60 Gün$ +0,0000043387+%2,79
90 Gün$ -0,00004881988274007406-%23,86

OPEN Tony (OPEN) Nedir?

The first token on TON, providing entry into the limitless world of possibilities of AI and on-chain sites

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

OPEN Tony (OPEN) Kaynağı

Resmi Websitesi

OPEN Tony Fiyat Tahmini (USD)

OPEN Tony (OPEN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? OPEN Tony (OPEN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak OPEN Tony için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

OPEN Tony fiyat tahminini hemen kontrol edin!

OPEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

OPEN Tony (OPEN) Token Ekonomisi

OPEN Tony (OPEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OPEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: OPEN Tony (OPEN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü OPEN Tony (OPEN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı OPEN fiyatı, 0,00015575 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
OPEN / USD güncel fiyatı nedir?
OPEN / USD güncel fiyatı $ 0,00015575. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
OPEN Tony varlığının piyasa değeri nedir?
OPEN piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki OPEN arzı nedir?
Dolaşımdaki OPEN arzı, 0,00 USD.
OPEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
OPEN, ATH fiyatı olan 0,00086458 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük OPEN fiyatı (ATL) nedir?
OPEN, ATL fiyatı olan 0,00013416 USD değerine düştü.
OPEN işlem hacmi nedir?
OPEN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
OPEN bu yıl daha da yükselir mi?
OPEN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için OPEN fiyat tahminine göz atın.
OPEN Tony (OPEN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4
08-31 18:55:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI değerlemesi son 8 ayda 21 kattan fazla arttı, yarınki listeleme "fiyat yeniden değerlendirmesi" getirecek

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.