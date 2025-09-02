OpenGPU Fiyatı (OPEN)
--
--
-%20,85
-%20,85
OpenGPU (OPEN) canlı fiyatı --. OPEN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OPEN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00390125, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, OPEN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%20,85 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki OpenGPU piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OPEN arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 576,99.
Gün içerisinde, OpenGPU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, OpenGPU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OpenGPU / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OpenGPU / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-%24,65
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
OpenGPU is a decentralized GPU compute protocol designed to unlock and aggregate idle GPU resources across the globe. As demand for AI training, machine learning, and high-performance computing skyrockets, traditional centralized cloud providers are becoming increasingly expensive, limited, and prone to bottlenecks. OpenGPU addresses this by enabling anyone with spare GPU capacity to contribute to a decentralized network and earn $OPEN tokens in return. The protocol creates an open, on-demand marketplace where developers, AI startups, and Web3 applications can access distributed compute power in a cost-efficient, scalable, and censorship-resistant way. As a DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) project, OpenGPU combines token incentives, distributed infrastructure, and permissionless access. Users can onboard their GPU devices to the network, complete compute tasks, and receive rewards based on real usage and performance. The $OPEN token powers the ecosystem — serving as a reward, payment, and governance asset — and underpins a fair and transparent compute economy. OpenGPU is building a foundational layer for the decentralized AI future — empowering a global, community-owned GPU cloud to support the next generation of intelligent applications.
