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OpenState BGT Fiyatı (OSBGT)

OpenState BGT (OSBGT) Canlı Fiyat Grafiği

$2,37
$2,37$2,37
+%13,001D
USD

Bugünkü OpenState BGT (OSBGT) Fiyatı

OpenState BGT (OSBGT), şu anda 2,39 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. OSBGT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

OpenState BGT Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%13,96
OpenState BGT 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında OpenState BGT (OSBGT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, OpenState BGT / USD fiyat değişimi, $ +0,292585.
Son 30 gün içerisinde, OpenState BGT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OpenState BGT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OpenState BGT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,292585+%13,96
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

OpenState BGT (OSBGT) Fiyat Analizi

En güncel OpenState BGT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2,05
$ 2,05$ 2,05

$ 2,41
$ 2,41$ 2,41

$ 2,41
$ 2,41$ 2,41

+%0,00

+%13,96

--

OpenState BGT (OSBGT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

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OpenState BGT (OSBGT) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

OSBGT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OSBGT / VND
62.892,85
1 OSBGT / AUD
A$3,6089
1 OSBGT / GBP
1,7447
1 OSBGT / EUR
2,0315
1 OSBGT / USD
$2,39
1 OSBGT / MYR
RM10,1575
1 OSBGT / TRY
96,0063
1 OSBGT / JPY
¥348,94
1 OSBGT / RUB
186,0376
1 OSBGT / INR
204,9903
1 OSBGT / IDR
Rp38.548,3817
1 OSBGT / KRW
3.282,9518
1 OSBGT / PHP
135,035
1 OSBGT / EGP
￡E.118,3289
1 OSBGT / BRL
R$13,2167
1 OSBGT / CAD
C$3,2504
1 OSBGT / BDT
290,8152
1 OSBGT / NGN
3.660,0221
1 OSBGT / UAH
100,0932
1 OSBGT / VES
Bs270,07
1 OSBGT / CLP
$2.268,11
1 OSBGT / PKR
Rs680,1223
1 OSBGT / KZT
1.240,9119
1 OSBGT / THB
฿77,5794
1 OSBGT / TWD
NT$69,788
1 OSBGT / AED
د.إ8,7713
1 OSBGT / CHF
Fr1,8881
1 OSBGT / HKD
HK$18,7376
1 OSBGT / MAD
.د.م21,4861
1 OSBGT / MXN
$44,6452
1 OSBGT / PLN
8,6757
1 OSBGT / RON
лв10,3726
1 OSBGT / SEK
kr22,7528
1 OSBGT / BGN
лв3,9913
1 OSBGT / HUF
Ft816,5196
1 OSBGT / CZK
50,3812
1 OSBGT / KWD
د.ك0,72895
1 OSBGT / ILS
7,9587