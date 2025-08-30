OpenVPP (OVPP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,05064 $ 0,05064 $ 0,05064 24 sa Düşük $ 0,07319 $ 0,07319 $ 0,07319 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,05064$ 0,05064 $ 0,05064 24 sa Yüksek $ 0,07319$ 0,07319 $ 0,07319 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,088369$ 0,088369 $ 0,088369 En Düşük Fiyat $ 0,05064$ 0,05064 $ 0,05064 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,54 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%15,04 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

OpenVPP (OVPP) canlı fiyatı $0,073524. OVPP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,05064 ve en yüksek $ 0,07319 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OVPP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,088369, en düşük fiyatı ise $ 0,05064 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OVPP son bir saatte +%3,54 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,04 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OpenVPP (OVPP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 73,12M$ 73,12M $ 73,12M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 73,12M$ 73,12M $ 73,12M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki OpenVPP piyasa değeri $ 73,12M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OVPP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 73,12M.