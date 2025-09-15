OpenxAI (OPENX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,373981 $ 0,373981 $ 0,373981 24 sa Düşük $ 0,790645 $ 0,790645 $ 0,790645 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,373981$ 0,373981 $ 0,373981 24 sa Yüksek $ 0,790645$ 0,790645 $ 0,790645 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,790645$ 0,790645 $ 0,790645 En Düşük Fiyat $ 0,276726$ 0,276726 $ 0,276726 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%7,85 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%81,87 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

OpenxAI (OPENX) canlı fiyatı $0,690127. OPENX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,373981 ve en yüksek $ 0,790645 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OPENX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,790645, en düşük fiyatı ise $ 0,276726 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OPENX son bir saatte -%7,85 değişim gösterdi, 24 saatte +%81,87 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OpenxAI (OPENX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 64,51M$ 64,51M $ 64,51M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 64,51M$ 64,51M $ 64,51M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki OpenxAI piyasa değeri $ 64,51M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OPENX arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 64,51M.