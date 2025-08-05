OpenXSwap (OPENX) Nedir?

The Open X Project provides users and projects with accessible DeFi apps, including an NFT marketplace, vaults, aggregator and other useful tooling and apps, tailored to the ever-evolving needs.

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OpenXSwap (OPENX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

OpenXSwap (OPENX) Token Ekonomisi

OpenXSwap (OPENX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OPENX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!