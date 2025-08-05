Opriva AI Fiyatı (OPRV)
Opriva AI (OPRV), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 10,73K USD piyasa değerine sahiptir. OPRV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Opriva AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Opriva AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Opriva AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Opriva AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,23
|30 Gün
|$ 0
|+%40,16
|60 Gün
|$ 0
|+%31,66
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Opriva AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+%1,23
-%5,41
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Multi Layer Blockchain Based Security Architecture Browse and transact securely with our blockchain-based architecture for ultimate online privacy. Opriva is a multi-functional platform built on blockchain technology, offering three key features: a browser, a crypto wallet, and a decentralized exchange (DEX). Unlike conventional browsers that track user behavior, Opriva enables anonymous browsing, preventing user data from being collected or monetized. This multi-layered system not only ensures privacy but also provides a seamless environment for managing and trading crypto assets securely. The platform is built for the Android ecosystem at the initial stage, combining web browsing with decentralized finance (DeFi). It reflects the convergence of two significant trends—the demand for privacy-focused tools and the rapid adoption of blockchain-based solutions. Through its decentralized architecture, Opriva removes the reliance on centralized servers, reducing vulnerabilities while empowering users to browse and transact without fear of surveillance. This blend of privacy, crypto-friendliness, and financial tools makes Opriva a one-stop solution for the modern internet user.
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