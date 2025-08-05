OPYx (OPY) Nedir?

OPYx is DAO project born to make collective investments and have more economic power in this bearish phase, we buy and accumulate assets in Bear in order to sell assets in Bull and put gain in our pool by buy back or add liquidity. Our holder will choose asset by Goverance. We have already built our ecosystem to support our DAO

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

OPYx (OPY) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

OPYx (OPY) Token Ekonomisi

OPYx (OPY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OPY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!