Oracul Analytics Logosu

Oracul Analytics Fiyatı (ORCL)

Listelenmedi

Oracul Analytics (ORCL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,765102
$0,765102$0,765102
-%2,301D
mexc
USD

Bugünkü Oracul Analytics (ORCL) Fiyatı

Oracul Analytics (ORCL), şu anda 0,765122 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. ORCL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Oracul Analytics Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,37
Oracul Analytics 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ORCL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ORCL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Oracul Analytics (ORCL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Oracul Analytics / USD fiyat değişimi, $ -0,018617358612555.
Son 30 gün içerisinde, Oracul Analytics / USD fiyat değişimi, $ -0,0310908089.
Son 60 gün içerisinde, Oracul Analytics / USD fiyat değişimi, $ -0,0263524084.
Son 90 gün içerisinde, Oracul Analytics / USD fiyat değişimi, $ +0,0196923803271029.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,018617358612555-%2,37
30 Gün$ -0,0310908089-%4,06
60 Gün$ -0,0263524084-%3,44
90 Gün$ +0,0196923803271029+%2,64

Oracul Analytics (ORCL) Fiyat Analizi

En güncel Oracul Analytics fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,759565
$ 0,759565$ 0,759565

$ 0,783745
$ 0,783745$ 0,783745

$ 0,817214
$ 0,817214$ 0,817214

+%0,04

-%2,37

-%1,63

Oracul Analytics (ORCL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Oracul Analytics (ORCL) Nedir?

Oracul — your tool for smart investments. Analyzed all transactions across 32 blockchains to reveal asset potential beyond charts. Oracul sees everything.

Sorumluluk Reddi

