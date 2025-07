OrangeDX (O4DX) Nedir?

OrangeDX is a pioneering first-generation Bitcoin DeFi hub, dedicated to providing a multifaceted platform that empowers users to engage in trading, swapping, securing, and launching BRC20 and bridged EVM tokens. Our comprehensive suite of services also extends to borrowing and lending, ensuring a holistic DeFi experience for our users. At the forefront of innovation, OrangeDX features a revolutionary native DEX aggregator tailored specifically for BRC-20 tokens, enhancing liquidity and optimizing trading efficiency. Additionally, our platform offers an Initial Liquidity Offering mechanism, facilitating seamless token launches and supporting BRC-20 liquidity bootstrap initiatives. With a commitment to excellence and user-centric solutions, OrangeDX redefines the landscape of decentralized finance, offering unparalleled opportunities for traders, investors, and token issuers alike.

OrangeDX (O4DX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

OrangeDX (O4DX) Token Ekonomisi

OrangeDX (O4DX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. O4DX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!