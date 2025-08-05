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Orbit Bridge Klaytn Ethereum Fiyatı (OETH)

Listelenmedi

Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) Canlı Fiyat Grafiği

$261,53
$261,53$261,53
+%4,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) Fiyatı

Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH), şu anda 262,1 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. OETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Orbit Bridge Klaytn Ethereum Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,30
Orbit Bridge Klaytn Ethereum 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Ethereum / USD fiyat değişimi, $ +10,8.
Son 30 gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Ethereum / USD fiyat değişimi, $ +26,5954704700.
Son 60 gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Ethereum / USD fiyat değişimi, $ +68,9368605400.
Son 90 gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Ethereum / USD fiyat değişimi, $ +35,82258022349354.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +10,8+%4,30
30 Gün$ +26,5954704700+%10,15
60 Gün$ +68,9368605400+%26,30
90 Gün$ +35,82258022349354+%15,83

Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) Fiyat Analizi

En güncel Orbit Bridge Klaytn Ethereum fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 163,63
$ 163,63$ 163,63

$ 265,06
$ 265,06$ 265,06

$ 2.447,03
$ 2.447,03$ 2.447,03

-%0,17

+%4,30

-%1,04

Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
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Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) Nedir?

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Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) Token Ekonomisi

Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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OETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OETH / VND
6.897.161,5
1 OETH / AUD
A$403,634
1 OETH / GBP
196,575
1 OETH / EUR
225,406
1 OETH / USD
$262,1
1 OETH / MYR
RM1.108,683
1 OETH / TRY
10.656,986
1 OETH / JPY
¥38.266,6
1 OETH / ARS
ARS$355.630,385
1 OETH / RUB
20.902,475
1 OETH / INR
23.054,316
1 OETH / IDR
Rp4.296.720,624
1 OETH / KRW
363.018,984
1 OETH / PHP
15.010,467
1 OETH / EGP
￡E.12.696,124
1 OETH / BRL
R$1.438,929
1 OETH / CAD
C$359,077
1 OETH / BDT
31.955,232
1 OETH / NGN
398.934,547
1 OETH / UAH
10.947,917
1 OETH / VES
Bs33.024,6
1 OETH / CLP
$253.188,6
1 OETH / PKR
Rs74.352,528
1 OETH / KZT
141.675,534
1 OETH / THB
฿8.471,072
1 OETH / TWD
NT$7.842,032
1 OETH / AED
د.إ961,907
1 OETH / CHF
Fr209,68
1 OETH / HKD
HK$2.054,864
1 OETH / MAD
.د.م2.377,247
1 OETH / MXN
$4.951,069
1 OETH / PLN
967,149
1 OETH / RON
лв1.147,998
1 OETH / SEK
kr2.529,265
1 OETH / BGN
лв440,328
1 OETH / HUF
Ft90.408,774
1 OETH / CZK
5.569,625
1 OETH / KWD
د.ك79,9405
1 OETH / ILS
893,761