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Orbit Bridge Klaytn Ripple Fiyatı (OXRP)

Listelenmedi

Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP) Canlı Fiyat Grafiği

$3,05
$3,05$3,05
+%1,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP) Fiyatı

Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP), şu anda 3,06 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. OXRP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Orbit Bridge Klaytn Ripple Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,61
Orbit Bridge Klaytn Ripple 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Ripple / USD fiyat değişimi, $ +0,04837156.
Son 30 gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Ripple / USD fiyat değişimi, $ +1,1826731700.
Son 60 gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Ripple / USD fiyat değişimi, $ +1,4105608560.
Son 90 gün içerisinde, Orbit Bridge Klaytn Ripple / USD fiyat değişimi, $ +0,8932466170567154.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,04837156+%1,61
30 Gün$ +1,1826731700+%38,65
60 Gün$ +1,4105608560+%46,10
90 Gün$ +0,8932466170567154+%41,23

Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP) Fiyat Analizi

En güncel Orbit Bridge Klaytn Ripple fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,610207
$ 0,610207$ 0,610207

$ 3,09
$ 3,09$ 3,09

$ 3,69
$ 3,69$ 3,69

-%0,37

+%1,61

-%1,44

Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP) Nedir?

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Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP) Kaynağı

Resmi Websitesi

Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP) Token Ekonomisi

Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OXRP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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OXRP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OXRP / VND
80.523,9
1 OXRP / AUD
A$4,7124
1 OXRP / GBP
2,295
1 OXRP / EUR
2,6316
1 OXRP / USD
$3,06
1 OXRP / MYR
RM12,9438
1 OXRP / TRY
124,4196
1 OXRP / JPY
¥446,76
1 OXRP / ARS
ARS$4.151,961
1 OXRP / RUB
244,035
1 OXRP / INR
269,1576
1 OXRP / IDR
Rp50.163,9264
1 OXRP / KRW
4.238,2224
1 OXRP / PHP
175,2462
1 OXRP / EGP
￡E.148,2264
1 OXRP / BRL
R$16,7994
1 OXRP / CAD
C$4,1922
1 OXRP / BDT
373,0752
1 OXRP / NGN
4.657,5342
1 OXRP / UAH
127,8162
1 OXRP / VES
Bs385,56
1 OXRP / CLP
$2.955,96
1 OXRP / PKR
Rs868,0608
1 OXRP / KZT
1.654,0524
1 OXRP / THB
฿98,8992
1 OXRP / TWD
NT$91,5552
1 OXRP / AED
د.إ11,2302
1 OXRP / CHF
Fr2,448
1 OXRP / HKD
HK$23,9904
1 OXRP / MAD
.د.م27,7542
1 OXRP / MXN
$57,8034
1 OXRP / PLN
11,2914
1 OXRP / RON
лв13,4028
1 OXRP / SEK
kr29,529
1 OXRP / BGN
лв5,1408
1 OXRP / HUF
Ft1.055,5164
1 OXRP / CZK
65,025
1 OXRP / KWD
د.ك0,9333
1 OXRP / ILS
10,4346