Orbit Chain (ORC) Nedir?

Orbit Chain is an Inter-Chain Protocol, such that all ecosystem participants build together. Your choices, contribution, and interests can affect in the success and failure of the Orbit Chain. So, your ‘vote’ and ‘participation’ are more important than ever. The first vote for the ORC holders will start by choosing the Genesis Validators. The nodes that will be selected as the 7 Genesis Validator will be responsible for producing blocks, verifying transactions, and more tasks related to operating the blockchain.

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Orbit Chain (ORC) Kaynağı Resmi Websitesi

Orbit Chain (ORC) Token Ekonomisi

Orbit Chain (ORC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ORC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!