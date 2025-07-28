ORBITX (RTX) Nedir?

OrbitX is a decentralized platform offering a truly permissionless environment where users maintain ownership over their data, content, and financial assets. It aims to bridge the gap between Web2 users and the decentralized world of Web3, utilizing intuitive decentralized applications (DApps), user-friendly onboarding processes, and seamless integration of current social experiences with blockchain technology. By doing so, OrbitX brings the advantages of Web3 to everyday users while ensuring they can retain control over their digital lives.

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ORBITX (RTX) Token Ekonomisi

ORBITX (RTX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RTX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!