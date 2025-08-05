Orca AVAI Fiyatı (AVAI)
Orca AVAI (AVAI), şu anda 0,54143 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AVAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Orca AVAI / USD fiyat değişimi, $ +0,00253273.
Son 30 gün içerisinde, Orca AVAI / USD fiyat değişimi, $ +0,0112101998.
Son 60 gün içerisinde, Orca AVAI / USD fiyat değişimi, $ +0,0097529951.
Son 90 gün içerisinde, Orca AVAI / USD fiyat değişimi, $ +0,0017233072611014.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00253273
|+%0,47
|30 Gün
|$ +0,0112101998
|+%2,07
|60 Gün
|$ +0,0097529951
|+%1,80
|90 Gün
|$ +0,0017233072611014
|+%0,32
En güncel Orca AVAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,05
+%0,47
-%0,25
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AVAI is an asset that is pegged to the US Dollar; in other words, a coin intended to float as close to $1.00 USD as possible. It will be backed by locking tokens as collateral in a personal Vault in a Orca Bank as well as via other mechanisms described in the technical overview. The entire process is decentralized and does not use a middleman such as a financial institution, meaning simply that the user is in full control of their funds at all times. An Orca Bank is the contract that allows a user to deposit a specific ERC20 as collateral, granting AVAI in return. Using the USDC token as an example, if a user deposits $150 USD worth of collateral funds into a Vault, they will have the ability to borrow up to 100 AVAI, worth $100 USD. This grants them the opportunity to invest a total of $250 USD, while owing a stable $100 USD.
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|1 AVAI / VND
₫14.247,73045
|1 AVAI / AUD
A$0,8338022
|1 AVAI / GBP
￡0,4060725
|1 AVAI / EUR
€0,4656298
|1 AVAI / USD
$0,54143
|1 AVAI / MYR
RM2,2902489
|1 AVAI / TRY
₺22,0145438
|1 AVAI / JPY
¥79,04878
|1 AVAI / ARS
ARS$734,6392955
|1 AVAI / RUB
₽43,1790425
|1 AVAI / INR
₹47,6241828
|1 AVAI / IDR
Rp8.875,9002192
|1 AVAI / KRW
₩749,9022072
|1 AVAI / PHP
₱31,0076961
|1 AVAI / EGP
￡E.26,2268692
|1 AVAI / BRL
R$2,9724507
|1 AVAI / CAD
C$0,7417591
|1 AVAI / BDT
৳66,0111456
|1 AVAI / NGN
₦824,0943601
|1 AVAI / UAH
₴22,6155311
|1 AVAI / VES
Bs68,22018
|1 AVAI / CLP
$523,02138
|1 AVAI / PKR
Rs153,5928624
|1 AVAI / KZT
₸292,6645722
|1 AVAI / THB
฿17,4990176
|1 AVAI / TWD
NT$16,1995856
|1 AVAI / AED
د.إ1,9870481
|1 AVAI / CHF
Fr0,433144
|1 AVAI / HKD
HK$4,2448112
|1 AVAI / MAD
.د.م4,9107701
|1 AVAI / MXN
$10,2276127
|1 AVAI / PLN
zł1,9978767
|1 AVAI / RON
лв2,3714634
|1 AVAI / SEK
kr5,2247995
|1 AVAI / BGN
лв0,9096024
|1 AVAI / HUF
Ft186,7608642
|1 AVAI / CZK
Kč11,5053875
|1 AVAI / KWD
د.ك0,16513615
|1 AVAI / ILS
₪1,8462763