Origami hOHM (HOHM) Nedir?

Origami Finance is the first tokenised leverage protocol on Ethereum and Berachain. Fully integrated with third-party lenders, Origami allows users to achieve non-custodial leveraged exposure to popular looping and other yield strategies via a familiar vault UX. Origami vaults are fully automated to eliminate tedious reward harvesting, maximise capital efficiency, and minimise liquidation risk for the underlying position.

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Origami hOHM (HOHM) Kaynağı Resmi Websitesi

Origami hOHM (HOHM) Token Ekonomisi

Origami hOHM (HOHM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HOHM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!