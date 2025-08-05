Osiris (OSIRI) Nedir?

OSIRI is part of an all-in-one ecosystem focused on creating and managing AI agents on the Sui blockchain. It serves as a foundational utility token within the Resurrect.fun platform, enabling users to launch AI agent projects, receive free airdrops, and seamlessly interact with the Sui-based AI ecosystem. The project aims to lower the barrier to entry for AI agent development, allowing both experienced and novice developers to create and customize AI agents with just a few clicks.

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Osiris (OSIRI) Kaynağı Resmi Websitesi

Osiris (OSIRI) Token Ekonomisi

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