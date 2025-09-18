OXYLON (OXL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,053 $ 1,053 $ 1,053 24 sa Düşük $ 1,065 $ 1,065 $ 1,065 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,053$ 1,053 $ 1,053 24 sa Yüksek $ 1,065$ 1,065 $ 1,065 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,075$ 1,075 $ 1,075 En Düşük Fiyat $ 0,978805$ 0,978805 $ 0,978805 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,05 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

OXYLON (OXL) canlı fiyatı $1,064. OXL, son 24 saat içinde en düşük $ 1,053 ve en yüksek $ 1,065 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OXL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,075, en düşük fiyatı ise $ 0,978805 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OXL son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,05 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OXYLON (OXL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 83,86M$ 83,86M $ 83,86M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 78.837.116,0 78.837.116,0 78.837.116,0

Şu anki OXYLON piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OXL arzı 0,00 olup, toplam arzı 78837116.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 83,86M.