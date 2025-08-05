P2P solutions foundation Fiyatı (P2PS)
P2P solutions foundation (P2PS), şu anda 331,88 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. P2PS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, P2P solutions foundation / USD fiyat değişimi, $ +15,08.
Son 30 gün içerisinde, P2P solutions foundation / USD fiyat değişimi, $ +157,1508883360.
Son 60 gün içerisinde, P2P solutions foundation / USD fiyat değişimi, $ +177,4007456640.
Son 90 gün içerisinde, P2P solutions foundation / USD fiyat değişimi, $ +163,43515056664697.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +15,08
|+%4,76
|30 Gün
|$ +157,1508883360
|+%47,35
|60 Gün
|$ +177,4007456640
|+%53,45
|90 Gün
|$ +163,43515056664697
|+%97,03
En güncel P2P solutions foundation fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,20
+%4,76
-%2,12
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
P2PS Purpose: The purpose of our ICO is to bring to you a secure system through which you can exchange confidential digital assets or files with absolutely no interference from any third party; not even a network or systems administrator What Can P2PS Do That Others Don’t? P2PS is a pure peer-to-peer platform which safeguards, for example, your medical records, banking information and other sensitive digital assets, during exchange between two parties. Such platforms today are simply nonexistent.
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|1 P2PS / VND
₫8.733.422,2
|1 P2PS / AUD
A$511,0952
|1 P2PS / GBP
￡248,91
|1 P2PS / EUR
€285,4168
|1 P2PS / USD
$331,88
|1 P2PS / MYR
RM1.403,8524
|1 P2PS / TRY
₺13.494,2408
|1 P2PS / JPY
¥48.454,48
|1 P2PS / ARS
ARS$450.311,378
|1 P2PS / RUB
₽26.467,43
|1 P2PS / INR
₹29.192,1648
|1 P2PS / IDR
Rp5.440.654,8672
|1 P2PS / KRW
₩459.667,0752
|1 P2PS / PHP
₱19.006,7676
|1 P2PS / EGP
￡E.16.076,2672
|1 P2PS / BRL
R$1.822,0212
|1 P2PS / CAD
C$454,6756
|1 P2PS / BDT
৳40.462,8096
|1 P2PS / NGN
₦505.144,5916
|1 P2PS / UAH
₴13.862,6276
|1 P2PS / VES
Bs41.816,88
|1 P2PS / CLP
$320.596,08
|1 P2PS / PKR
Rs94.147,7184
|1 P2PS / KZT
₸179.394,4152
|1 P2PS / THB
฿10.726,3616
|1 P2PS / TWD
NT$9.929,8496
|1 P2PS / AED
د.إ1.217,9996
|1 P2PS / CHF
Fr265,504
|1 P2PS / HKD
HK$2.601,9392
|1 P2PS / MAD
.د.م3.010,1516
|1 P2PS / MXN
$6.269,2132
|1 P2PS / PLN
zł1.224,6372
|1 P2PS / RON
лв1.453,6344
|1 P2PS / SEK
kr3.202,642
|1 P2PS / BGN
лв557,5584
|1 P2PS / HUF
Ft114.478,6872
|1 P2PS / CZK
Kč7.052,45
|1 P2PS / KWD
د.ك101,2234
|1 P2PS / ILS
₪1.131,7108