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P2P solutions foundation Fiyatı (P2PS)

Listelenmedi

P2P solutions foundation (P2PS) Canlı Fiyat Grafiği

$331,9
$331,9$331,9
+%4,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü P2P solutions foundation (P2PS) Fiyatı

P2P solutions foundation (P2PS), şu anda 331,88 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. P2PS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

P2P solutions foundation Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,76
P2P solutions foundation 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında P2P solutions foundation (P2PS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, P2P solutions foundation / USD fiyat değişimi, $ +15,08.
Son 30 gün içerisinde, P2P solutions foundation / USD fiyat değişimi, $ +157,1508883360.
Son 60 gün içerisinde, P2P solutions foundation / USD fiyat değişimi, $ +177,4007456640.
Son 90 gün içerisinde, P2P solutions foundation / USD fiyat değişimi, $ +163,43515056664697.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +15,08+%4,76
30 Gün$ +157,1508883360+%47,35
60 Gün$ +177,4007456640+%53,45
90 Gün$ +163,43515056664697+%97,03

P2P solutions foundation (P2PS) Fiyat Analizi

En güncel P2P solutions foundation fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 315,57
$ 315,57$ 315,57

$ 334,45
$ 334,45$ 334,45

$ 352,8
$ 352,8$ 352,8

+%0,20

+%4,76

-%2,12

P2P solutions foundation (P2PS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

P2P solutions foundation (P2PS) Nedir?

P2PS Purpose: The purpose of our ICO is to bring to you a secure system through which you can exchange confidential digital assets or files with absolutely no interference from any third party; not even a network or systems administrator What Can P2PS Do That Others Don’t? P2PS is a pure peer-to-peer platform which safeguards, for example, your medical records, banking information and other sensitive digital assets, during exchange between two parties. Such platforms today are simply nonexistent.

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P2P solutions foundation (P2PS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

P2P solutions foundation (P2PS) Token Ekonomisi

P2P solutions foundation (P2PS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. P2PS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

P2PS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 P2PS / VND
8.733.422,2
1 P2PS / AUD
A$511,0952
1 P2PS / GBP
248,91
1 P2PS / EUR
285,4168
1 P2PS / USD
$331,88
1 P2PS / MYR
RM1.403,8524
1 P2PS / TRY
13.494,2408
1 P2PS / JPY
¥48.454,48
1 P2PS / ARS
ARS$450.311,378
1 P2PS / RUB
26.467,43
1 P2PS / INR
29.192,1648
1 P2PS / IDR
Rp5.440.654,8672
1 P2PS / KRW
459.667,0752
1 P2PS / PHP
19.006,7676
1 P2PS / EGP
￡E.16.076,2672
1 P2PS / BRL
R$1.822,0212
1 P2PS / CAD
C$454,6756
1 P2PS / BDT
40.462,8096
1 P2PS / NGN
505.144,5916
1 P2PS / UAH
13.862,6276
1 P2PS / VES
Bs41.816,88
1 P2PS / CLP
$320.596,08
1 P2PS / PKR
Rs94.147,7184
1 P2PS / KZT
179.394,4152
1 P2PS / THB
฿10.726,3616
1 P2PS / TWD
NT$9.929,8496
1 P2PS / AED
د.إ1.217,9996
1 P2PS / CHF
Fr265,504
1 P2PS / HKD
HK$2.601,9392
1 P2PS / MAD
.د.م3.010,1516
1 P2PS / MXN
$6.269,2132
1 P2PS / PLN
1.224,6372
1 P2PS / RON
лв1.453,6344
1 P2PS / SEK
kr3.202,642
1 P2PS / BGN
лв557,5584
1 P2PS / HUF
Ft114.478,6872
1 P2PS / CZK
7.052,45
1 P2PS / KWD
د.ك101,2234
1 P2PS / ILS
1.131,7108