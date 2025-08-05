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Padre Fiyatı (PADRE)

Listelenmedi

Padre (PADRE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,064706
$0,064706$0,064706
-%28,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Padre (PADRE) Fiyatı

Padre (PADRE), şu anda 0,064517 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PADRE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Padre Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%28,60
Padre 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Padre (PADRE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Padre / USD fiyat değişimi, $ -0,02584486021590927.
Son 30 gün içerisinde, Padre / USD fiyat değişimi, $ +0,0017552043.
Son 60 gün içerisinde, Padre / USD fiyat değişimi, $ +0,1961281057.
Son 90 gün içerisinde, Padre / USD fiyat değişimi, $ +0,035837739574044162.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,02584486021590927-%28,60
30 Gün$ +0,0017552043+%2,72
60 Gün$ +0,1961281057+%303,99
90 Gün$ +0,035837739574044162+%124,96

Padre (PADRE) Fiyat Analizi

En güncel Padre fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,063222
$ 0,063222$ 0,063222

$ 0,091301
$ 0,091301$ 0,091301

$ 0,314927
$ 0,314927$ 0,314927

-%0,66

-%28,60

-%24,16

Padre (PADRE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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Padre (PADRE) Nedir?

All-in-one ERC-20 trading platform for users of all experience levels (both CEX traders looking to venture into DEX trading and newcomers). Our app makes DEX trading accessible to everyone by offering an intuitive, CEX-like and user-friendly interface that makes the transition from CEX seamless. We prioritize reliability, simplicity, and ease of use. Padre features: - live portfolio tracking and insights - truly self-custodial solutions - full pending transactions support - mobile support (PWA) - dev transactions tracking - trending with live mempool insights - fast and intuitive spot trading and limit order management PADRE token - native token for Padre application, utilities: reducing in-app fees, access to token-gated features, holder rewards

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Padre (PADRE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Padre (PADRE) Token Ekonomisi

Padre (PADRE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PADRE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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PADRE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PADRE / VND
1.697,764855
1 PADRE / AUD
A$0,09935618
1 PADRE / GBP
0,04838775
1 PADRE / EUR
0,05548462
1 PADRE / USD
$0,064517
1 PADRE / MYR
RM0,27290691
1 PADRE / TRY
2,62326122
1 PADRE / JPY
¥9,419482
1 PADRE / ARS
ARS$87,53989145
1 PADRE / RUB
5,14523075
1 PADRE / INR
5,67491532
1 PADRE / IDR
Rp1.057,65556848
1 PADRE / KRW
89,35862568
1 PADRE / PHP
3,69488859
1 PADRE / EGP
￡E.3,12584865
1 PADRE / BRL
R$0,35419833
1 PADRE / CAD
C$0,08838829
1 PADRE / BDT
7,86591264
1 PADRE / NGN
98,19939019
1 PADRE / UAH
2,69487509
1 PADRE / VES
Bs8,129142
1 PADRE / CLP
$62,323422
1 PADRE / PKR
Rs18,30218256
1 PADRE / KZT
34,87401918
1 PADRE / THB
฿2,08518944
1 PADRE / TWD
NT$1,93034864
1 PADRE / AED
د.إ0,23677739
1 PADRE / CHF
Fr0,0516136
1 PADRE / HKD
HK$0,50581328
1 PADRE / MAD
.د.م0,58516919
1 PADRE / MXN
$1,21872613
1 PADRE / PLN
0,23806773
1 PADRE / RON
лв0,28258446
1 PADRE / SEK
kr0,62258905
1 PADRE / BGN
лв0,10838856
1 PADRE / HUF
Ft22,25449398
1 PADRE / CZK
1,37098625
1 PADRE / KWD
د.ك0,019677685
1 PADRE / ILS
0,22000297