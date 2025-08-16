Palapa (PLPA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00574612 $ 0,00574612 $ 0,00574612 24 sa Düşük $ 0,00596407 $ 0,00596407 $ 0,00596407 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00574612$ 0,00574612 $ 0,00574612 24 sa Yüksek $ 0,00596407$ 0,00596407 $ 0,00596407 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00605823$ 0,00605823 $ 0,00605823 En Düşük Fiyat $ 0,00557128$ 0,00557128 $ 0,00557128 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,45 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,48 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Palapa (PLPA) canlı fiyatı $0,00582773. PLPA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00574612 ve en yüksek $ 0,00596407 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PLPA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00605823, en düşük fiyatı ise $ 0,00557128 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PLPA son bir saatte -%0,45 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,48 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Palapa (PLPA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 585,21M$ 585,21M $ 585,21M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Palapa piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PLPA arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 585,21M.