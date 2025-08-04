Pallapay (PALLA) Nedir?

Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE.

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Pallapay (PALLA) Kaynağı Resmi Websitesi

Pallapay (PALLA) Token Ekonomisi

Pallapay (PALLA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PALLA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!